09 Августа 2020
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паспорт РФ, гражданин России (2018) | Фото: Валерий Горелых

В 2023 году россияне перейдут на электронные паспорта

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел сегодня совещание о внедрении электронного удостоверения личности гражданина Российской Федерации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства РФ.

Председатель российского правительства отметил, что электронный паспорт - обычное дело во многих странах, который неплохо себя зарекомендовал с точки зрения удобства и надежности. Он упрощает взаимодействие с госорганами: не нужно заполнять анкет и писать справки, перепечатывать данные. Кроме того, электронный паспорт сложнее подделать и весьма трудно повредить.

Работа по внедрению электронных паспортов ведется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". Цель - сделать так, чтобы к 2024 году жители России в полной мере могли использовать электронный паспорт. Сейчас обсуждаются основные параметры электронного паспорта.

"Очевидно, что мы можем быстрее отказаться от использования бумажных паспортов, есть предложение сделать это на два года раньше, чем планировалось изначально, то есть где-то в 2023 году. И на два года раньше первоначальных сроков заменить бумажные паспорта на электронные", - заявил Дмитрий Медведев.

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В 2023 году россияне перейдут на электронные паспорта

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Теги: электронный паспорт, дмитрий медведев



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