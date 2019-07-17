Еще трое сотрудников ФСБ признали вину в разбое

09 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Центральный ФО В России Москва Московская область
ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

Еще трое сотрудников ФСБ признали вину в разбое

Еще трое сотрудников спецслужб из так называемой "банды ФСБ" дали признательные показания по делу о разбое, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на материалы дела, которые сегодня были оглашены в Московском военном окружном суде.

Явку с повинной написал сотрудник спецслужбы Хетаг Маргиев. Также признательные показания дал капитан ФСБ Владимир Урусов. В суде он заявил, что им вменяют разбой с применением оружия, но "никто оружием никому не угрожал".

Кроме того, частично вину признал боец спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский. Об этом сообщил его адвокат.

Напомним, сотрудник управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов полностью признал вину в разбое. Обвиняемый написал явку с повинной, вину признал полностью и частично возместил ущерб. Адвокат Власова заявил, что его подзащитный будет сотрудничать со следствием. В Московском окружном военном суде Власов попросил перевести его под домашний арест, однако сегодня суд его просьбу отклонил и оставил его в СИЗО до августа.

Добавим, что ранее в СМИ появились подробности о так называемых членах "банды ФСБ", задержанных в Москве по подозрению в разбое и похищении 140 млн рублей.

Сообщалось, что в уголовном деле уже не семь фигурантов, а 15. Пятеро из них были ранее арестованы, двое находятся под домашним арестом. Восемь объявлены в розыск. При этом все они могли быть офицерами спецподразделения ФСБ "Альфа", которые в момент арестов находились в командировке на Северном Кавказе и смогли скрыться.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Еще трое сотрудников ФСБ признали вину в разбое

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: фсб, налет, разбой



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 03.06.2020 08:43 Мск Обвиняемых в разбое сотрудников ФСБ уволили из спецслужб
Ранее 29.05.2020 08:30 Мск Военный суд рассмотрит дело о разбое с участием сотрудников ФСБ
Ранее 05.08.2019 07:56 Мск Арестован организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ
Ранее 30.07.2019 13:32 Мск Дело "банды ФСБ": дед одного из фигурантов при обыске отдал более миллиона рублей
Ранее 25.07.2019 13:52 Мск Арестованные за разбой сотрудники ФСБ 136 миллионов рублей поровну делить не стали
Ранее 25.07.2019 12:54 Мск Суд не отпустил из СИЗО фигуранта дела "банды ФСБ"
Ранее 19.07.2019 14:29 Мск Один из фигурантов дела "банды ФСБ" оказался налоговиком

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.07.2019 13:43 Мск Сотрудник управления "К" ФСБ полностью признал вину в разбое
Ранее 15.07.2019 14:20 Мск Начальник спецподразделения ФСБ РФ "Альфа" уволен
Ранее 12.07.2019 15:33 Мск Дело о налетчиках из ФСБ: организатор нападения сбежал вместе с основной частью денег
Ранее 12.07.2019 10:06 Мск СМИ: Восемь офицеров из "банды ФСБ" не вернулись из командировки на Кавказ
Ранее 09.07.2019 16:01 Мск Число сотрудников ФСБ, проходящих по делу о разбое, возросло до 15
Ранее 07.07.2019 09:53 Мск "В системе сыпется всё". "Банда ФСБ" занималась разбоем во время обысков
Ранее 05.07.2019 21:27 Мск СМИ: суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое в Москве
Ранее 05.07.2019 15:07 Мск По делу о хищении 100 млн рублей у банка задержали сотрудников "Альфы", "Вымпела" и управления "К" ФСБ

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров