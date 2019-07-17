Еще трое сотрудников ФСБ признали вину в разбое

Еще трое сотрудников спецслужб из так называемой "банды ФСБ" дали признательные показания по делу о разбое, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на материалы дела, которые сегодня были оглашены в Московском военном окружном суде.

Явку с повинной написал сотрудник спецслужбы Хетаг Маргиев. Также признательные показания дал капитан ФСБ Владимир Урусов. В суде он заявил, что им вменяют разбой с применением оружия, но "никто оружием никому не угрожал".

Кроме того, частично вину признал боец спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский. Об этом сообщил его адвокат.

Напомним, сотрудник управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов полностью признал вину в разбое. Обвиняемый написал явку с повинной, вину признал полностью и частично возместил ущерб. Адвокат Власова заявил, что его подзащитный будет сотрудничать со следствием. В Московском окружном военном суде Власов попросил перевести его под домашний арест, однако сегодня суд его просьбу отклонил и оставил его в СИЗО до августа.

Добавим, что ранее в СМИ появились подробности о так называемых членах "банды ФСБ", задержанных в Москве по подозрению в разбое и похищении 140 млн рублей.

Сообщалось, что в уголовном деле уже не семь фигурантов, а 15. Пятеро из них были ранее арестованы, двое находятся под домашним арестом. Восемь объявлены в розыск. При этом все они могли быть офицерами спецподразделения ФСБ "Альфа", которые в момент арестов находились в командировке на Северном Кавказе и смогли скрыться.