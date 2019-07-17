09 Августа 2020
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уголовное дело (2016) | Фото: skr.su

В Москве возбуждено уголовное дело о халатности из-за детей в однополой семье

Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье "Халатность" в отношении должностных лиц отдела соцзащиты Марьино Юго-Восточного административного округа Москвы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

По версии следствия, отдел соцзащиты ненадлежащим образом исполняет свои обязанности в части контроля за условиями жизни усыновленных детей. Поводом для возбуждения дела стало то, что двух усыновленных малолетних мальчиков с 2010 года воспитывает мужчина, который сожительствует с другим мужчиной и пропагандирует нетрадиционные отношения, "формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию", - сообщили в СКР.

Следствие полагает, что сотрудники отдела соцзащиты знали о ситуации, которая сложилась в семье усыновленных детей, но не приняли никаких мер.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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В Москве возбуждено уголовное дело о халатности из-за детей в однополой семье

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Теги: ЛГБТ, нетрадиционная ориентация, однополая семья, халатность, уголовное дело, дети



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