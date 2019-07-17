Депутата заксобрания Пермского края обвиняют в налоговых преступлениях

08 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

Депутата заксобрания Пермского края обвиняют в налоговых преступлениях

В Прикамье завершено расследование уголовного дела в отношении гендиректора, обвиняемого в неисполнении обязанностей налогового агента в особо крупном размере и в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.

Расследованием уголовного дела занимался третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Пермскому краю.

По данным следствия, обвиняемый, занимая пост гендиректора одного из обществ и одновременно являясь одним из акционеров не перечислил налог на доходы физлиц с зарплат работников и дивидендов в сумме более 16,1 млн руб. Кроме того, с 5 мая 2017 г. по 26 июня 2018 г., зная об имеющейся у общества недоимки в сумме более 9 млн руб., умышленно принял меры на сокрытие более 11,1 млн руб. за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки.

Следователи направили дело в суд, для дальнейшего рассмотрения. И хотя имя обвиняемого, а также название общества, которым он руководил, не раскрывается, РБК со ссылкой на свои источники, сообщает, что якобы речь идет о гендиректоре второго пермского управления "Уралхиммонтаж" - депутате заксобрания Пермского края Владимире Подкорытове.

Комментарий депутата Накануне.RU получить не удалось.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Депутата заксобрания Пермского края обвиняют в налоговых преступлениях

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: СКР, уголовное дело, обвинение, налоговые преступления,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 24.10.2019 14:11 Мск Заксобрание Прикамья утвердило отставку депутата, скрывавшего налоги
Ранее 21.10.2019 10:24 Мск В заксобрании Прикамья рассмотрят досрочную отставку депутата, скрывавшего налоги

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров