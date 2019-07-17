Депутата заксобрания Пермского края обвиняют в налоговых преступлениях

В Прикамье завершено расследование уголовного дела в отношении гендиректора, обвиняемого в неисполнении обязанностей налогового агента в особо крупном размере и в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.

Расследованием уголовного дела занимался третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Пермскому краю.

По данным следствия, обвиняемый, занимая пост гендиректора одного из обществ и одновременно являясь одним из акционеров не перечислил налог на доходы физлиц с зарплат работников и дивидендов в сумме более 16,1 млн руб. Кроме того, с 5 мая 2017 г. по 26 июня 2018 г., зная об имеющейся у общества недоимки в сумме более 9 млн руб., умышленно принял меры на сокрытие более 11,1 млн руб. за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки.

Следователи направили дело в суд, для дальнейшего рассмотрения. И хотя имя обвиняемого, а также название общества, которым он руководил, не раскрывается, РБК со ссылкой на свои источники, сообщает, что якобы речь идет о гендиректоре второго пермского управления "Уралхиммонтаж" - депутате заксобрания Пермского края Владимире Подкорытове.

Комментарий депутата Накануне.RU получить не удалось.