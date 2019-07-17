08 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото:instagram.com/zelenskiy_official

Зеленский повздорил с директором николаевского аэропорта

В Николаеве произошел инцидент между директором местного аэропорта Федором Барной и украинским президентом Владимиром Зеленским. Соответствующее видео обнародовали "НикВести".
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Разговор шел на повышенных тонах о достройке терминала николаевского аэропорта. В конце 2018 года был сделан ремонт, и вылетел первый самолет. Но до конца его не завершили. В начале июня сильный ливень привел к тому, что у здания аэропорта протекла крыша. Зеленский занял позицию, что всему виной неправильный менеджмент, так как непонятно, где искать виноватых.

В конце концов директор аэропорта не выдержал и резко спросил: "Вы хотите нам помочь или построить нас тут всех?" На это Зеленский махнул рукой и сказал по-русски: "Дальше сами разбирайтесь, поехали", - и повернулся, чтобы уходить.

Барна сказал, что он извиняется, и попросил помощи, чтобы в следующий раз Зеленский приехал уже в готовый аэропорт. Но предметный разговор не получался, обе стороны выдвигали претензии и были недовольны сложившейся ситуацией. В конце Зеленский предложил Барне написать заявление об отставке, которое он готов сразу подписать. Примечательно, что сначала они говорили на мове, но постепенно перешли на русский язык.

Как сообщало Накануне.RU, предыдущий директор николаевского аэропорта Владислав Волошин застрелился из-за коррупции. По одной из версий, на него давило руководство области, требуя подписать липовые акты о выполненных работах.

Зеленский в разговоре также заявил, что Николаев - "самый бандитский город", и он не может даже назначить губернатора области. И попросил найти ему нормального менеджера, так у него нормальной кандидатуры нет.

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Зеленский повздорил с директором николаевского аэропорта

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, аэропорт



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