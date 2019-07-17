09 Августа 2020
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наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

Житель Гусь-Хрустального, разбивший табличку в честь Солженицына, предстанет перед судом

В городе Гусь-Хрустальный Владимирской области передано в суд дело местного жителя, разбившего в прошлом году мемориальную доску Александра Солженицына. Как сообщает радио "Говорит Москва" дознание по делу завершено.

Мемориальную табличку установили в 2013 г., а разбита она была в столетнюю годовщину рождения писателя-диссидента, в декабре 2018 г.

Напомним, в 2017 г. нападению подвергся установленный без согласования с властями памятник Николаю Второму в Новосибирске.

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Житель Гусь-Хрустального, разбивший табличку в честь Солженицына, предстанет перед судом

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Теги: Гусь-Хрустальный, Солженицын



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