Житель Гусь-Хрустального, разбивший табличку в честь Солженицына, предстанет перед судом

В городе Гусь-Хрустальный Владимирской области передано в суд дело местного жителя, разбившего в прошлом году мемориальную доску Александра Солженицына. Как сообщает радио "Говорит Москва" дознание по делу завершено.

Мемориальную табличку установили в 2013 г., а разбита она была в столетнюю годовщину рождения писателя-диссидента, в декабре 2018 г.

Напомним, в 2017 г. нападению подвергся установленный без согласования с властями памятник Николаю Второму в Новосибирске.