В Надыме рабочие "Запсибгазпрома" заявили о долгах по зарплате - не платят два с половиной месяца

Сотрудники "Запсибгазпрома" пожаловались на долги по зарплате. Речь якобы идёт о задержке в два с половиной месяца, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Об этом в одной из групп в соцсети от имени всех пострадавших рабочих рассказал Павел Е.. Он заявил, что зарплату им задерживают на два с половиной месяца. Говоря о причинах долгов, начальство якобы говорит, работы не оплачивает заказчик – администрация Надыма. При этом точной суммы долга и количества работников "Запсибгазпрома", кому должны деньги, он не называет.

"Мы получили только аванс за май, хотя уже середина июля. Мы не можем уволиться и уехать, так как нет денег. Прокурор приезжал в начале июля, всё осталось на том же этапе", - отмечает он.

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