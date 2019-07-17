08 Августа 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
деньги фальшивые купюры (2009) | Фото:Накануне.RU

В Надыме рабочие "Запсибгазпрома" заявили о долгах по зарплате - не платят два с половиной месяца

Сотрудники "Запсибгазпрома" пожаловались на долги по зарплате. Речь якобы идёт о задержке в два с половиной месяца, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Об этом в одной из групп в соцсети от имени всех пострадавших рабочих рассказал Павел Е.. Он заявил, что зарплату им задерживают на два с половиной месяца. Говоря о причинах долгов, начальство якобы говорит, работы не оплачивает заказчик – администрация Надыма. При этом точной суммы долга и количества работников "Запсибгазпрома", кому должны деньги, он не называет.

"Мы получили только аванс за май, хотя уже середина июля. Мы не можем уволиться и уехать, так как нет денег. Прокурор приезжал в начале июля, всё осталось на том же этапе", - отмечает он.

На момент публикации не удалось получить официальных комментариев, подтверждающих или опровергающих эту информацию.

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В Надыме рабочие "Запсибгазпрома" заявили о долгах по зарплате - не платят два с половиной месяца

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Теги: Запсибгазпром, долги по зарплате



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