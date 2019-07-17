08 Августа 2020
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Общество Челябинская область
ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

Челябинскую областную клиническую больницу заподозрили в ограничении конкуренции на закупках эндопротезов и медоборудования

Челябинское УФАС возбудило дело по признакам ограничения конкуренции на закупках эндопротезов и медицинского оборудования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Аукционы проводила Челябинская областная клиническая больница. Общая сумма семи контрактов составила около 10 млн рублей. Контракты были заключены с ООО "Веста" или индивидуальным предпринимателем. В большинстве случаев поступала только одна заявка и контракты заключались по начальной цене.

В УФАС поступили материалы уголовного дела, возбужденного в отношении сотрудника больницы. В них содержится стенограмма телефонных переговоров подозреваемого с физическим лицом, действовавшим в интересах названных хозяйствующих субъектов. Так, между ними была достигнута устная договоренность о поставке товаров по результатам аукционов до их официального опубликования на официальном сайте госзакупок.

Также из допроса подозреваемого следует, что в одном из аукционов описание объекта закупки соответствовало исключительно продукции определенного производителя. Эти сведения были переданы лицу, передающему информацию участникам предполагаемого сговора.

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Челябинскую областную клиническую больницу заподозрили в ограничении конкуренции на закупках эндопротезов и медоборудования

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Теги: аукцион, УФАС, конкуренция, торги, Челябинская областная клиническая больница,



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