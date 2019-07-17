"Тема для дискуссии": В Кремле ознакомились с идеями Володина об изменениях в Конституцию

В Кремле ознакомились со статьей спикера Госдумы Вячеслава Володина, который предложил внести изменения в Конституцию.

"Он изложил свое мнение, свою личную точку зрения, сейчас она дискутируется", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что статья, опубликованная в "Парламентской газете", получила широкий резонанс. "Это точка зрения спикера нижней палаты парламента, одного из членов высшего руководства страны, поэтому, конечно, это тема для дискуссии", - цитирует Пескова "Интерфакс".

Напомним, председатель Госдумы Вячеслав Володин в "Парламентской газете" опубликовал статью, в которой предложил нагрузить Госдуму дополнительными полномочиями, а именно – возможность формировать правительство при участии нижней палаты.

Все это подкрепляется рассуждениями о Конституции и о возможных ее изменениях – Володин прямо пишет, что основы незыблемы, но точечные изменения возможны.

Кроме того, неплохо было бы, по мнению действующего спикера ГД, чтобы премьер-министр более широко отчитывался перед парламентом.

Эксперты полагают, что Володин, очевидно, ищет способы вписаться в грядущий транзит политической системы через расширение возможностей Госдумы и "примерить" на себя частичку полномочий президента.