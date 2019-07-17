"Тема для дискуссии": В Кремле ознакомились с идеями Володина об изменениях в Конституцию

08 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
встреча президента с руководством Госдумы и Совета Федерации (2018) | Фото: duma.gov.ru

"Тема для дискуссии": В Кремле ознакомились с идеями Володина об изменениях в Конституцию

В Кремле ознакомились со статьей спикера Госдумы Вячеслава Володина, который предложил внести изменения в Конституцию.

"Он изложил свое мнение, свою личную точку зрения, сейчас она дискутируется", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что статья, опубликованная в "Парламентской газете", получила широкий резонанс. "Это точка зрения спикера нижней палаты парламента, одного из членов высшего руководства страны, поэтому, конечно, это тема для дискуссии", - цитирует Пескова "Интерфакс".

Напомним, председатель Госдумы Вячеслав Володин в "Парламентской газете" опубликовал статью, в которой предложил нагрузить Госдуму дополнительными полномочиями, а именно – возможность формировать правительство при участии нижней палаты.

Все это подкрепляется рассуждениями о Конституции и о возможных ее изменениях – Володин прямо пишет, что основы незыблемы, но точечные изменения возможны.

Кроме того, неплохо было бы, по мнению действующего спикера ГД, чтобы премьер-министр более широко отчитывался перед парламентом.

Эксперты полагают, что Володин, очевидно, ищет способы вписаться в грядущий транзит политической системы через расширение возможностей Госдумы и "примерить" на себя частичку полномочий президента.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Тема для дискуссии": В Кремле ознакомились с идеями Володина об изменениях в Конституцию

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: вячеслав володин, конституция, кремль



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.07.2019 10:35 Мск Володин предложил "точечные изменения" Конституции в сторону усиления полномочий парламента
Ранее 08.04.2019 15:47 Мск В Кремле не стали одергивать Володина, посягнувшего на формирование кабмина
Ранее 06.04.2019 11:30 Мск Госдума хочет принимать участие в формировании российского кабинета министров

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров