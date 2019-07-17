СБУ объявила о задержании водителя, якобы причастного к ракетному удару по малазийскому "Боингу"

СБУ заявила об установлении личности и задержании водителя автотягача, который, якобы, перевозил ЗРК "Бук", из которого был сбит Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines пять лет назад.

На специальном брифинге замначальника ГСУ СБУ Виталий Маяков продемонстрировал видео, снятое на телефон, на котором, по его словам, по Донецку везут "Бук".

"Благодаря этому видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через 3 года нам удалось это лицо, которое ничего не подозревало, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ. Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание тут, в Украине", - цитирует Маякова издание "Украинские новости".

Чиновник также заявил, что сейчас проверяется степень причастности к авиакатастрофе 150 человек.

Ранее глава совместной следственной группы (Joint Investigation Team (JIT) по расследованию катастрофы MH17 Вильберт Паулиссен заявил, что в деле появились новые свидетели.

Во время очередной пресс-конференции в июне этого года представители JIT призвали свидетелей катастрофы обращаться к следствию, пообещав анонимность, если она потребуется. Вместе с тем, участники группы констатировали, что после предыдущего призыва помогать следствию свидетельствами никто не откликнулся.