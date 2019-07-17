Реконструкцию Гостиного двора в Кунгуре оценили почти в 500 миллионов рублей

Реконструкцию здания Гостиного двора в Кунгуре оценили в 499,8 млн руб., сообщает "Ъ", со ссылкой на предварительную редакцию перечня объектов капитального строительства Пермского края, который был сегодня представлен депутатам краевого заксобрания.

Как сообщало Накануне.RU, проект реконструкции предусматривает возможность размещения в здании фуд-корта, магазинов, офисных помещений и банка, а также экспозиционных залов.

Кунгурский Гостиный двор является памятником архитектуры федерального значения. Он был построен в 1865-1876 г. по проекту пермского архитектора Рудольфа Карвовского.

Отметим, что всего в России три здания подобного типа. Два других находятся в Санкт-Петербурге и в Костроме.



Здание кунгурского Гостиного двора передано на ответственное хранение подведомственному учреждению краевого минимущества в ноябре 2018 года. Объект прошел процедуру консервации и находится под охраной. Добавим, что в марте этого года крыша здания пострадала из-за неубранного снега. Деревянные балки не выдержали тяжести снежного покрова и рухнули вниз