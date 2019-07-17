08 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Украина, Михаил Саакашвили (2019) | Фото: strana.ua

Саакашвили привел в пример Украине советский строй

Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что на Украине сейчас жить намного хуже, чем в советское время. Об этом он сказал на канале "112 Украина".

По его словам, "тогда не такие были наглые чиновники, сейчас гораздо хуже". Также он отметил, что в советское время больницы были "чуть-чуть лучше или намного лучше, и у пациентов не брали деньги".

"Сейчас у нас те же самые больницы, только намного ухудшили. Все абсолютно то же самое, только сейчас дерибанят в тысячи раз больше, чем тогда", - сказал Саакашвили.

При этом он добавил, что к советскому строю относится плохо и декоммунизация должна произойти прежде всего в головах.

Напомним, два года назад известный украинский прозападный журналист и телеведущий Дмитрий Гордон признался, что скучает по советским продуктам, а украинские являются помоями, которые есть нельзя.

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Саакашвили привел в пример Украине советский строй

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Теги: Украина, Михаил Саакашвили



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