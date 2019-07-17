Стало известно, за какой футбольный клуб болеет большинство россиян

"Яндекс" на основе поисковых запросов составил карту футбольных болельщиков России. По ней видно, что большая часть регионов болеет за "Спартак".

Приличная доля также приходится на "Зенит", а у регионов, имеющих в премьер-лиге своих "представителей", естественно, на первое место по запросам выходит "домашний" клуб.

"В большинстве регионов победил "Спартак", он же первый по общему числу болельщиков в стране. На втором месте — чемпион РПЛ "Зенит". ЦСКА — третий по общему числу болельщиков, но самым популярным оказался только в одном регионе — Северной Осетии. Почти все остальные клубы победили только у себя дома", - комментируют исследование в "Яндексе".