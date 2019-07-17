ХК "Автомобилист" представил новую форму. На ней изображен лось

Хоккейный клуб "Автомобилист" представил форму, сделанную специально для предсезонных матчей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, по традиции все летние матчи хоккеисты проведут в альтернативной форме. В этом году на ней впервые появилось изображение талисмана клуба - лося Автика.

Именно в этих свитерах "Автомобилист" сыграет два товарищеских матча в Чехии (30 июля против "Пиратов" из Хомутова и 1 августа против команды "Карловы Вары"). Также в новой форме хоккеисты выйдут на лед на турнирах в Казахстане и Латвии и проведут контрольный матч в Уфе 27 августа против местного "Салавата Юлаева".

Как отметили в клубе, затем, как и в прошлом году, свитера будут выставлены на продажу в официальном магазине команды.

Напомним, новый сезон ХК "Автомобилист" начнет 2 сентября домашним матчем против "Северстали".