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Спорт Свердловская область
альтернативная форма ХК &quot;Автомобилист&quot; (2019) | Фото: ХК &quot;Автомобилист&quot;

ХК "Автомобилист" представил новую форму. На ней изображен лось

Хоккейный клуб "Автомобилист" представил форму, сделанную специально для предсезонных матчей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, по традиции все летние матчи хоккеисты проведут в альтернативной форме. В этом году на ней впервые появилось изображение талисмана клуба - лося Автика.

Именно в этих свитерах "Автомобилист" сыграет два товарищеских матча в Чехии (30 июля против "Пиратов" из Хомутова и 1 августа против команды "Карловы Вары"). Также в новой форме хоккеисты выйдут на лед на турнирах в Казахстане и Латвии и проведут контрольный матч в Уфе 27 августа против местного "Салавата Юлаева".

альтернативная форма ХК "Автомобилист"(2019)|Фото: ХК "Автомобилист"

Как отметили в клубе, затем, как и в прошлом году, свитера будут выставлены на продажу в официальном магазине команды.

Напомним, новый сезон ХК "Автомобилист" начнет 2 сентября домашним матчем против "Северстали".

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ХК "Автомобилист" представил новую форму. На ней изображен лось

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Теги: Автомобилист, лось, форма



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