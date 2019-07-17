"Был бы человек, а статья найдется!". Бойцы заступились за Дмитрия Мазурова

Члены спортивной организации "Новый Поток", созданной при поддержке экс-владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова, заступились за своего спонсора. В социальных сетях бойцы ММА, а также спортивные клубы публикуют посты в поддержку арестованного по подозрению в хищениях предпринимателя. Мазурова они называют честным человеком и противопоставляют ему участников залоговых аукционов 90-х, передает корреспондент Накануне.RU.

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Видеообращение в поддержку Дмитрия Мазурова опубликовал российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко, по прозвищу Шторм. Он возглавляет клуб New Stream и является там главным тренером. Шлеменко заявил, что Мазуров честный, а следствие действует по принципу: "был бы человек, а статья найдется".

"Дмитрий Мазуров на кредитные средства Сбербанка построил частный завод в России и заработал деньги совершенно законно. Он не участвовал в залоговых аукционах, не получал собственность от Советского Союза. Он создал кучу рабочих мест и тратил много средств на социальную сферу", - сказал Шлеменко. Россиянам нужно поддерживать тех,кто строит бизнес своими силами, сказал Шлеменко, но вместо этого все радуются посадке "очередного богатея".

"Задумайтесь, для чего человека нужно лишать свободы? Для того, чтобы он не смог сохранить (звод, - прим.) и повлиять, чтобы не смог продолжить социальную работу", - сказал боец, добавив, что не Мазуров начал банкротить АНПЗ.

Обращение в поддержку бизнесмена также опубликовал коллектив клуба "Боец" и федерации ММА Оренбуржья. Дмитрия Мазурова они называют единомышленником.

"Мы знаем Дмитрия Петровича как отзывчивого, справедливого и доброго человека, относящегося со всей душой и пониманием к проблемам современной спортивной молодежи. Нашими совместными усилиями за последние годы проведено множество турниров по ММА, боксу и дзюдо по всей стране. (...) Мы уверены в невиновности Дмитрия Мазурова и верим в компетентность правоохранительных органов, способных верно и справедливо разобраться в сложившейся ситуацией вокруг нашего друга", - говорится в обращении.

Как сообщало Накануне.RU, уголовное дело, по которому основатель группы "Новый поток" проходит подозреваемым, было возбуждено по заявлению главы Сбербанка Германа Грефа. Речь идет о хищении 1,8 млрд руб., которые предназначались на строительство Антипинского НПЗ. В заявлении банка фигурирует бывший гендиректор завода Геннадий Лисовиченко. Дмитрий Мазуров был арестован на два месяца, суд отказался отпустить бизнесмена под залог в 3 млн руб.