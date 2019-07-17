В Челябинске системного администратора депо подозревают в присвоении служебной оргтехники

В Челябинске задержали работника одного из железнодорожных депо, подозреваемого в присвоении имущества на 200 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

По версии следствия, системный администратор похитил вверенную ему оргтехнику, которую в дальнейшем сдал в ломбард. Деньги он потратил на собственные нужды. Было похищено пять системных блоков и три монитора.

Сумма причиненного ущерба железнодорожному предприятию составила 200 тыс. руб. Часть техники была изъята.