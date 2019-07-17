08 Августа 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
(2004) | Фото: www.uray.ru

Подтвердилась информация о незадекларированной зарубежной недвижимости чиновницы из ХМАО

Нашла своё подтверждение информация о том, что у чиновницы из Урая Натальи Коркиной есть незадекларированная недвижимость за границей, сообщил Накануне.RU информированный источник со ссылкой на материалы прокуратуры.

Напомним, ранее он заявил, что у Коркиной есть таймшер (право одного из хозяев той или иной собственности владеть ею в определённое время) на долю в апартаментах клуба "Onagrup vacations", расположенного в Испании. В декларации о доходах эта собственность якобы не проходит, хотя в период, за который подается декларация, чиновница и члены ее семьи указанной недвижимостью владели, утверждал источник. Ранее проверку информации начала прокуратура. Надзорное ведомство пока не готово официально прокомментировать результаты.

Собеседник Накануне.RU отметил, что в справках о доходах, которые чиновница оформляла в 2013 – 18 гг., не отражена покупка в пожизненное пользование эксклюзивного права проживания в системе "Club Estela Dorada", расположенной на Майорке. Договор об этом заключён 6 августа 2013 г.. Главе Урая внесено представление.

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Подтвердилась информация о незадекларированной зарубежной недвижимости чиновницы из ХМАО

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Теги: Урай, Наталья Коркина, недвижимость за границей



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