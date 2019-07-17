Монумент Вашингтона в столице США превратили в ракету "Сатурн 5"

Монумент Вашингтона в столице США минувшей ночью превратился в знаменитую сверхтяжелую ракету "Сатурн 5", которая доставляла на Луну астронавтов миссий "Аполлон". Таким образом Смитсоновский национальный музей авиации и космонавтики отметил 50-летний юбилей посадки на Луну первой миссии "Аполлон" – "Аполлон-11".

Стометровое изображение-проекция появилось на подсвеченном монументе с наступлением темноты. Голограмма заняла больше половины высоты монумента. Согласие на трансляцию проекции получали в конгрессе США. Подобных акций в истории Монумента Вашингтона еще не было.