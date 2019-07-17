Выборы в парламент Севастополя: Москва усиливает давление

Жители Севастополя 8 сентября будут выбирать депутатов Заксобрания – органа, который играет очень серьёзную роль во внутренней политике этого города федерального значения, а также во взаимоотношениях с Кремлём. Уволенный 11 июля с поста губернатора Дмитрий Овсянников (с формулировкой "по собственному желанию") явно недооценивал степень влияния законодательного органа власти.

Проявит ли свой талант "разруливать" проблемы врио главы региона Михаил Развожаев, как он это делал в Хакасии после провальных для Кремля итогов осенних выборов 2018 года, скоро узнаем. Однако пока местные наблюдатели констатируют усиление давления на политические силы, представляющие потенциальную угрозу для обеспечения необходимого властным кругам результата. Очевидно, что Москва пытается экстренно тушить выборный пожар в Севастополе. Как считают эксперты, хотя узнаваемость "Единой России" в глазах избирателей все еще высока, рейтинг партии, как и в Москве или Петербурге, мягко говоря, не очень. К тому же и сторонники уволенного Овсянникова играют против партии власти – они идут в Заксобрание, в основном, от КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России".

Первые "тучи" для пытающихся зарегистрироваться политических сил уже появились над черноморским горизонтом. Как сегодня сообщается на сайте спецпроекта "Выбор 2019" издания "Форпост", за два месяца до выборов в Заксобрание Севастополя без своего руководства осталось реготделение "Партии пенсионеров". Председатель севастопольского отделения Михаил Волков вместе с четырьмя лидерами организации исключили свои фамилии из списка, выдвинутого на выборы. Кроме того, все они вышли из рядов партии. Решение об исключении из городского списка кандидатов партии было принято 15 июля на заседании бюро президиума центрального совета партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" (РППСС).

"Это решение партии", – прокомментировал событие глава избиркома Севастополя Сергей Даниленко. А тем временем местные "пенсионеры-партийцы" заявляют, что решение о снятии с выборов связано в несогласием с той позицией, которую заняло федеральное руководство политической силы.

"Мы не согласны с той позицией, которую занимает партия. В том числе и в отношении того, что мы поддержали коалицию непарламентских партий, выступивших за отставку уже бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова", – сказал Волков. По его словам, центральный аппарат РППСС повёл себя настолько некрасиво, что он и его коллеги посчитали неприемлемым для себя нахождение в этой партии.

Похоже, подули холодные ветра и в сторону севастопольских отделений партий "Зелёные", "Родина", "Партии Великое Отечество", сформировавших коалицию "За Севастополь" (бывшая коалиция за отставку уже экс-губернатора Овсянникова), которых могут не допустить к выборам в Заксобрание Севастополя. О появлении такой информации телеканалу НТС рассказала сенатор Ольга Тимофеева. Принятие подобного решения недопустимо, считает она, это "политические ошибки, продиктованные интересами тех или иных политических парламентских партий, которые, конечно, не хотели бы иметь реальных конкурентов в той политической ситуации, которая в городе складывается. Хотелось бы чтобы этого не произошло".

Тем временем социологи, оценивающие шансы партий на выборах в Заксобрание Севастополя, утверждают, что в городе-герое неделю назад за "Родину" готово было проголосовать 7%, за "Зелёных" – 6% избирателей. И, что интересно, те же 6% электоральных предпочтений показывает "Партия Дела", которая в условиях местной политической разбалансированности "сохраняет лицо" перед избирателями, оставаясь вне каких-либо "коалиций". Но всех их может постигнуть участь московских независимых кандидатов, результаты проверки подписей которых вызвали скандал и вывели москвичей на улицы. Стремясь обеспечить прохождение "Единой России", сотрудники Севастопольской городской избирательной комиссии во главе с председателем Сергеем Даниленко могут отправить некорректные запросы в ФМС и МВД, "по ошибке" указав имя "Гилина" вместо явно читаемой в подписном листе "Галины". И лишить все непарламентские партии возможности участвовать в выборах.

Первый этап предвыборной гонки в парламент города-героя был окончен в 14 июля, когда непарламентские партии и самовыдвиженцы сдали в ТИК подписи в свою поддержку. Но впереди – проверка подписных листов. Партии узнают, допущены ли они до выборов, 22 июля, а мажоритарщики – 23-го.