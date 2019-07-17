08 Августа 2020
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Общество В России
попрошайничество, нищета, бедность (2015) | Фото: ru.delfi.lt

Регионы подготовили предложения по созданию реестра бедных граждан

Власти регионов, которые участвуют в пилотном проекте по борьбе с бедностью, подготовили предложения по формированию и ведению региональных реестров бедной части населения страны.

Напомним, в регионах, где острее всего стоит проблема бедности, будет формироваться реестр малообеспеченных семей. Система выявления бедных будет работать в Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда, в реестре будут указывать граждан, которые имеют доход ниже прожиточного минимума.

Предлагается создать несколько систем мониторинга - за уровнем жизни населения и за самозанятыми гражданами. Помимо этого, регионы подготовили предложения, которые помогут сократить бедность за счет мер в сферах занятости, медицины и образования.

Все отчеты проанализирует Минтруд, затем их рассмотрят на заседании рабочей группы. После этого подготовят рекомендации по борьбе с бедностью.

Напомним, по словам социального вице-премьера Татьяны Голиковой, за чертой бедности живут 12,9% россиян. Их количество за год уменьшилось на 0,3%.

Однако глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что если уровень бедности в России не замедлит рост, в стране может произойти "социальный взрыв". Как считает экономист, сегодня в России за чертой бедности находится 12,5 млн человек. По словам Кудрина, его командой подготовлены предложения, "которые бы на 30-40% сразу бы уменьшили количество таких бедных в семьях".

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Регионы подготовили предложения по созданию реестра бедных граждан

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Теги: регионы, реестр бедных граждан



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