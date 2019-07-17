В МЧС заявили о стабилизации паводковой ситуации в Прикамье

ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщило о стабилизации в регионе паводковой ситуации, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в зоне подтопления из-за обильных дождей оказались три района: Кудымкарский, Бардымский и Юрлинский.

В Кудымкарском районе на сегодняшний день все территории освобождены от воды. Эвакуированные жители вернулись в свои дома. В Бардымском районе уровень воды снизился на 30 сантиметров, подтопленными, по последним данным, остаются три территории с населением девять человек. На территории Юрлинского района уровень воды стабилизирован. Остаются подтопленными 10 жилых домов с населением 54 человека.

Спасатели рекомендуют жителям Юрлинского района приготовить вещи, документы и продукты питания, а также соблюдать спокойствие и быть готовыми к действиям по ситуации.

Ранее сообщалось, что в Кудымкарском и Юрлинском районах был введен режим ЧС: река вышла из берегов и затопила огороды, придомовые территории, размыла дороги и мосты.