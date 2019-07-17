08 Августа 2020
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тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

В интернете появилось новое видео с издевательствами над заключенными ярославской колонии

В сети появилась новая видеозапись из ярославской колонии, где пытали заключенных.

Новое видео сделано еще до предыдущих - в 2016 году, на нем видно, как несколько сотрудников УФСИН избивают дубинками и кулаками двоих осужденных.

Запись опубликовала "Новая газета".

Ранее на других видеозаписях мужчины в форме сотрудников колонии выстроились в живой коридор, по которому начали гонять заключенных, попутно избивая зэков руками, ногами и дубинками.

На видео слышно голос одного из якобы сотрудников колонии, который комментирует: "Суслики бегут".

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В интернете появилось новое видео с издевательствами над заключенными ярославской колонии

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Теги: колония, пытки, издевательства, заключенные, УФСИН



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