В Минздраве предложили запретить продажу алкоголя в магазинах "на районе"

В Минздраве России полагают, что запрет на продажу алкоголя в магазинах шаговой доступности в жилых районах может привести к снижению потребления спиртного в стране. Такое мнение высказал главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

"Маленькие продуктовые магазины есть непосредственно в жилых домах, и там продают алкоголь и табак. Мы полагаем, что это крайне неправильно, потому что это шаговая доступность к алкоголю и табаку, как жителей этого дома, так и окрестных домов, это во-первых. Во-вторых, это все распивается тут же во дворах на детских площадках, среди детей, и подается соответствующий пример поведения. Мы полагаем обязательным вывод всей алкогольной и табачной продукции из этих малых магазинов с организацией крупных алкомаркетов", - рассказал Брюн в интервью ТАСС.

Проблемой по реализации такой программы могут стать крупные сетевые магазины, которые также зачастую располагаются на первых этажах жилых домов, считает нарколог. "Понятно, что с крупными сетевыми магазинами трудно бороться, они как-то там выделяют отдельные места. Но принцип должен соблюдаться везде, поскольку эти крупные магазины также [находятся] внутри микрорайонов и тоже очень часто в жилых домах расположены, на первых этажах. Я думаю это все вкупе должно решаться", - заключил Брюн.