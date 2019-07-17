Синхронистка Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира

Светлана Ромашина завоевала золотую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в эти дни в Кванджу (Южная Корея).

Российская синхронистка в сольной произвольной программе набрала 97,1333 балла. Серебряную медаль выиграла представительница Испании Она Карбонелль (94,5667 балла), а "бронза" у японки Юкико Инуи (93,2000 балла).

Для Ромашиной победа стала 20-й в карьере на чемпионатах мира. Как отмечает портал championat.com, это рекорд среди синхронисток. Предыдущее достижение у соотечественницы Натальи Ищенко - 19 медалей высшей пробы.