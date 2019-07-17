08 Августа 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
детский сад, стульчики (2019) | Фото:Накануне.RU

В Свердловской области станет сложнее получить компенсацию расходов на детсад: кто может лишиться выплат

В Свердловской области станет сложнее получить компенсацию расходов на детский сад. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил депутат Законодательного собрания региона Александр Ивачев.
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Как рассказал парламентарий на своей странице в соцсети, если среднедушевой доход семьи будет в полтора раза превышать прожиточный минимум, то с 1 сентября 2019 года выплаты таким семьям производиться не будут. По его словам, соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение заксобрания.

"Напомню, сейчас закон "Об образовании в Свердловской области" предусматривает компенсации 20, 50, 70 и 100% платы за дошкольные образовательные учреждения для семей с одним, двумя, тремя, четырьмя детьми соответственно", - отметил Ивачев.

Он добавил, что под действие нового закона попадут прежде всего жители Екатеринбурга с относительно высокими зарплатами.

"Например, семья из трех человек с одним ребенком лишится выплат, если суммарная зарплата мамы и папы превысит 51 тысячу рублей. 30 июля фракция КПРФ будет голосовать против этого закона", - заключил Александр Ивачев.

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В Свердловской области станет сложнее получить компенсацию расходов на детсад: кто может лишиться выплат

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Теги: детсад, компенсация, выплаты, закон



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Ранее 23.07.2019 16:26 Мск Депутаты одобрили: жителям Екатеринбурга станет сложнее получить компенсацию за детсад

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