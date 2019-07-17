08 Августа 2020
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Общество Челябинская область
пункт пропуска, граница, госграница, Зауралье, ФСБ (2018) | Фото:пограничное управление ФСБ по Курганской и Тюменской областям

На Южном Урале из-за аномальной жары ограничено движение большегрузов на границе с Казахстаном

В Челябинской области на границе с Казахстаном возможно скопление транспортных средств из-за временного ограничения движения по дорогам федерального значения большегрузов по причине жарких погодных условий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

Временные ограничения введены на участке автомобильной дороги А-310 Челябинск — Троицк (16-146 км.) В связи с этим большегрузы пересекают границу в пункте пропуска Бугристое преимущественно в утренние часы, вечернее время и ночью.

"С учетом этого возможно скопление транспортных средств, следующих через государственную границу", - говорится в сообщении.

Водителям рекомендовали для пересечения границы использовать пункты пропуска Мариинский и Николаевка, которые работают в штатном режиме.

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На Южном Урале из-за аномальной жары ограничено движение большегрузов на границе с Казахстаном

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Теги: ограничения, трасса, граница, Казахстан, большегрузы,



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