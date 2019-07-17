08 Августа 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
(2005) | Фото: Накануне.ru

В Нижневартовске котельные готовы к зиме на 75%

Коммунальщики Нижневартовска продолжают подготовку жилого фонда к зиме. Масштабные работы проводят специалисты МУП "Теплоснабжение". Во время гидравлических испытаний сетей произошло 47 порывов. По словам специалистов предприятия, это неплохой результат – после ликвидации слабых мест повысится успешность предстоящего отопительного сезона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.
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До конца лета предстоит заменить 4,5 км теплосетей, на что округ, город и предприятие дали 150 млн руб.. Подрядчики выполнили 70% работ. Предстоит восстановить газоны, тротуары и дорожное полотно. Так, на шести участках коммунальщикам для проведения работ пришлось перекрыть движение автотранспорта. В ближайшее время их восстановят вместе с дорожным полотном.

Продолжается работа и на городских котельных. Привлеченные эксперты провели диагностику оборудования, получены рекомендации по перечню мероприятий, которые необходимо выполнить для бесперебойной деятельности объектов. Самый масштабный ремонт прошёл на котельной в районе Рыбзавода. Установленное здесь в 1989 г. оборудование требует особого внимания. В этом году здесь удалось провести текущий плановый ремонт котлов, полностью отремонтировали одну из дымовых труб. Городские котельные готовы к зиме на 75%. Всю подготовку завершат в августе.

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В Нижневартовске котельные готовы к зиме на 75%

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Теги: котельная, теплотрасса, подготовка к зиме



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Развитие сюжета:

Ранее 07.08.2019 15:15 Мск Дома вартовчан готовят к зиме: утепляют фасады и трубопроводы, меняют двери

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