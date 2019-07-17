Бард Новиков заявил, что уголовное дело против него прекращено "за отсутствием состава преступления"

Уральский бард Александр Новиков заявил, что уголовное дело против него прекращено. Однако в Следственном комитете говорят, что оно по-прежнему находится в производстве.

Напомним, речь идет о громком деле коттеджного поселка "Бухта Квинс", который находится на берегу озера Шарташ в Екатеринбурге. Строить его начали еще в 2008 году, однако в 2013 году работы на объекте были приостановлены. В то время пайщики устраивали различные акции протеста, а в отношении худрука екатеринбургского Театра эстрады Александра Новикова и его бизнес-партнера, экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова было возбуждено уголовное дело о хищении средств пайщиков.

По данным следствия, от действий Новикова, Шилиманова и их бывшей помощницы Ларисы Ассоновой пострадали 65 пайщиков - ущерб составил 54 млн руб. Ассонову в прошлом году осудили на четыре года колонии. Сообщалось, что следствие по делам Новикова и Шилиманова также завершено, однако в ноябре прошлого года дело барда вернули обратно в Следственный комитет.

Как сообщил сегодня Александр Новиков в своем Facebook, дело в отношении него прекращено "в связи с отсутствием состава преступления". Также бард выложил некие документы, подтверждающие его слова. Из них следует, что в связи с этим наложенный судом арест на его имущество отменен, а сам Новиков имеет право на реабилитацию.

Однако в Следственном комитете пока воздерживаются от комментариев по этому поводу.

"Пока не комментируем, уголовное дело еще в производстве", - сообщили Накануне.RU в региональном СКР.