08 Августа 2020
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Меган Маркл принц Гарри (2019) | Фото:twitter.com/RoyalFamily/Press Association

Меган Маркл пожаловалась на непростую жизнь в королевской семье

Британские СМИ активно цитируют герцогиню Сассекскую, которая на недавней премьере фильма "Король-лев" пожаловалась: "Нам приходится нелегко". Вероятно, это касалось общественного внимания – именно о нем с Меган Маркл, бывшей голливудской актрисой, поговорил певец Фаррелл Уильямс.
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Правда, по Меган не скажешь, что она старается всеми силами избежать общественного внимания, а также защитить от него своего двухмесячного первенца. Кейт Миддлтон своих детей не показывала на публике до полугода минимум, а звезда сериала "Форс-мажоры" уже на пикник с малышом съездила, где ее снимали не официальные придворные фотографы, а папарацци. На недавнем Уимблдоне Меган была без ребенка, но, видимо, сильно переживала из-за фигуры, которая еще не пришла к добеременным формам. Всем зрителям и фотографам, присутствовавшим на матче, охрана герцогини запретила снимать.

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Меган Маркл пожаловалась на непростую жизнь в королевской семье

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Теги: меган маркл, общественное внимание, британская королевская семья



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