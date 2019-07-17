"37-й год еще не закончился": в Тольятти активиста задержали за раздачу листовок

В Тольятти активиста незарегистрированной "Другой России" задержали за раздачу листовок около митинга КПРФ.

Иван Ибрагимов утверждает, что в отделе полицейские ему якобы угрожали уголовной статьей, якобы обещали "опустить на красной зоне" и "расстрелять на заднем дворе", а свои действия якобы объясняли тем, что "37-й год еще не закончился".

Как сообщает ОВД-Инфо, участники митинга выступали против доначислений за ЖКХ, роста тарифов и мусорной реформы. Ибрагимов рассказал, что представительница КПРФ посчитала его провокатором и передала листовки с информацией о "Другой России" сотрудникам полиции. Те задержали активиста.

Ибрагимов сообщил, что в отделе полицейские вызвали сотрудника ФСБ для проверки листовок на экстремизм. Протокол о правонарушении на него так и не составили, заявив, что это сделает участковый.