08 Августа 2020
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Полиция, полицейский (2017) | Фото: КП-Югра

"37-й год еще не закончился": в Тольятти активиста задержали за раздачу листовок

В Тольятти активиста незарегистрированной "Другой России" задержали за раздачу листовок около митинга КПРФ.

Иван Ибрагимов утверждает, что в отделе полицейские ему якобы угрожали уголовной статьей, якобы обещали "опустить на красной зоне" и "расстрелять на заднем дворе", а свои действия якобы объясняли тем, что "37-й год еще не закончился".

Как сообщает ОВД-Инфо, участники митинга выступали против доначислений за ЖКХ, роста тарифов и мусорной реформы. Ибрагимов рассказал, что представительница КПРФ посчитала его провокатором и передала листовки с информацией о "Другой России" сотрудникам полиции. Те задержали активиста.

Ибрагимов сообщил, что в отделе полицейские вызвали сотрудника ФСБ для проверки листовок на экстремизм. Протокол о правонарушении на него так и не составили, заявив, что это сделает участковый.

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"37-й год еще не закончился": в Тольятти активиста задержали за раздачу листовок

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Теги: тольятти, другая россия, листовки



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