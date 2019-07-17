Названа новая дата возобновления работы "Антипинского НПЗ"

"Транснефть" планирует возобновить поставки нефти на Антипинский НПЗ в Тюменской области с 18 июля, сообщает РБК со ссылкой на представителя "Транснефти" Игоря Демина.

"Вышли маршрутные поручения, и завтра планируется начало поставок в соответствии с графиком", - приводит издание его слова.

Как сообщало Накануне.RU, ранее называлась другая дата - 20 июля. Производство было остановлено в апреле – ему не на что стало покупать сырье. Напомним, предприятие переживает не лучшие времена. 18 июля состоятся слушания дела о банкротстве "Антипинского НПЗ, иск подал сам завод, долги предприятия оцениваются в 346 млрд руб. Собственником 80% АНПЗ является совместное предприятие "Сбербанка" и азербайджанской "SOCAR, еще 20% принадлежит однокурснику президента Владимира Путина Николаю Егорову. В суд поданы иски о взыскании долгов с других компаний группы "Новый поток". Среди ответчиков – проходящий процедуру банкротства "Антипинский НПЗ".

Отметим, что новость о восстановлении работы НПЗ появилась спустя несколько дней после ареста бывшего владельца предприятия Дмитрия Мазурова. Он был арестован на два месяца. Мазуров подозревается в хищении 1,8 млрд руб. у "Сбербанка". Также стало известно, что уголовное дело возбуждено по заявлению "Сбербанка". Сам бизнесмен вины не признал и назвал уголовное дело "смешным".