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дом, новостройка, жилищное строительство, воронеж, эскроу-счет, новоселье (2019) | Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Застройщики обходят запрет "долевки", выкупая жилье сами у себя

Переход на эскроу-счета в сфере жилищного строительства идет не по плану. Застройщики подготовились и накануне запрета долевого строительства провели технический выкуп квартир на первичном рынке. Это позволит в дальнейшем реализовывать недвижимость без привлечения проектного финансирования от банков, передает корреспондент Накануне.RU.
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Нетипичный для летнего сезона всплеск количества договоров долевого участия (ДДУ) зафиксирован на первичном рынке Москвы. По данным Росреестра, в июне текущего года было заключено 11 677 – это рекорд за всю историю столичного рынка недвижимости. Предыдущий рекорд ноября 2018 г. был перекрыт почти на треть – тогда было зарегистрировано 8 826 ДДУ. Другая особенность июня – количество сделок на первичном рынке обогнало "вторичку", чего раньше тоже не случалось, перевес в сторону новых квартир – 666 договоров.

Рекордное количество договоров можно было бы объяснить снижением ставок и, как следствие, повышением интереса к ипотечным займам. Однако статистика говорит о том, что на рынке ипотеки во втором полугодии, напротив, фиксировалось снижение спроса, а всего за первое полугодие в столице было выдано 42 372 ипотечных кредита - рост на 11,9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, в то время как количество ДДУ за первое полугодие превышает годовые показатели отдельных прошлых лет.

Количество ДДУ в Москве(2019)|Фото: Метриум

Аналитики объяснили ситуацию техническим выкупом квартир на первичном рынке, а не ростом спроса со стороны реальных покупателей. Так застройщики столицы подготовились к переходу на проектное финансирование - с 1 июля эксроу-счета обязательны для всех новостроек.

Чтобы сохранить возможность продавать квартиры в обход эскроу-счетов, многие застройщики перевели большой объем предложения на аффилированные юрлица, пояснила управляющий партнер "Метриума" Мария Литинецкая, сделано это было, чтобы впоследствии продавать по переуступке.

"Всплеск активности, который, на первый взгляд, можно было принять за ажиотажный спрос перед повышением цен, в реальности оказался лишь техническим выкупом девелоперами больших объемов жилья у самих себя. За счет этого число сделок, заключенных между юридическими лицами в июне, выросло более чем в 2,5 раза (164%) относительно аналогичного периода прошлого года. И на 54% по сравнению с маем текущего года", - рассказала она.

Девелоперы также подтверждают отсутствие аномального спроса со стороны конечных покупателей, но "живые" покупатели несколько активизировались. По подсчетам "Метриума", число заключенных физлицами ДДУ в июне выросло на 10% по сравнению с маем, прирост к аналогичному периоду прошлого года - 9%. Причина - в росте цен на квартиры, который произойдет во втором полугодии из-за включения в схему финансирования банков, поясняет Литинецкая: "О росте цен на квартиры после 1 июля 2019 г. покупателей предупреждали сильно заранее. Более того, многие застройщики подняли цены заранее – не дожидаясь "часа X". Однако часть покупателей отложили покупку на последний момент, что повлияло на объем сделок во втором квартале".

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Застройщики обходят запрет "долевки", выкупая жилье сами у себя

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Теги: долевое строительство, эскроу-счета, договоры долевого участия



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