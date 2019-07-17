08 Августа 2020
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Общество Свердловская область
заседание рабочей группы по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины (2019) | Фото: Накануне.RU

Прокуратура пытается через суд заставить мэрию Екатеринбурга заняться уличным освещением

Прокуратура направила иск в суд об обязании администрации Екатеринбурга устранить нарушения в сфере безопасности дорожного движения в Чкаловском районе.
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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, совместно с представителями районной администрации и сотрудниками ГИБДД были проверены улицы Ковыльная и Базальтовая: оказалось, что на всем протяжении данных улиц не обустроено искусственное уличное освещение, что подвергает опасности участников движения.

Как отметили в прокуратуре, ранее Госавтоинспекция обращала внимание главы Екатеринбурга Александра Высокинского на указанное нарушение закона, однако сей факт остался без должного внимания со стороны городских чиновников во главе с мэром.

Прокуратура направила в Чкаловский районный суд исковое заявление о возложении на администрацию города обязанности оборудовать на всей протяженности улиц Ковыльная и Базальтовая утилитарное наружное освещение, обеспечивающее комфортное и безопасное движение пешеходов и транспорта.

Как пообещали в ведомстве, работа в данном направлении будет продолжена.

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Прокуратура пытается через суд заставить мэрию Екатеринбурга заняться уличным освещением

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Теги: мэрия, освещение, прокуратура, Екатеринбург



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