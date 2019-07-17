08 Августа 2020
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кабинет гинеколога (2018) | Фото:doctu.ru

Гинекологи и офтальмологи: названы самые востребованные у жителей российских миллионников врачи

Самыми востребованными врачами у жителей российских городов-миллионников оказались офтальмологи и гинекологи. А вот альтернативная медицина и гомеопатия интересуют наших соотечественников все меньше. Таковы данные исследования компании 2ГИС. Специалисты изучили состояние сферы медуслуг и составили топ-5 самых разыскиваемых специалистов.

Аналитики отмечают, что больше всего растет количество центров приема медицинских анализов (среди организаций, оказывающих медуслуги). Их догоняют диагностические центры, многопрофильные клиники и стоматологии. Именно в этих сферах за последние три года открылось больше всего новых точек.

Оказалось, что чаще всего россияне нуждались в услугах офтальмологов — они понадобились 237 тыс. пользователей. На втором месте с небольшим отрывом идут запросы от тех, кто искал гинекологов (222 тыс. пользователей). Далее следуют отоларингологи (179 тыс. пользователей) и неврологи (115 тыс. пользователей). Замыкают пятерку ортопеды и травматологи (83 тыс. пользователей).

Лидер рейтинга недавно сменился: ещё три года назад гинекологи были самыми востребованными врачами.

В разных городах лидеры рейтинга врачей тоже отличаются. В Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Челябинске и Перми горожане по-прежнему чаще всего ищут гинекологов. А в Самаре, Красноярске и Омске самый популярный врач — это отоларинголог.

Центры альтернативной медицины с каждым годом интересуют горожан заметно меньше, следует из данных 2ГИС. Их контакты в 2019 году понадобились лишь 41 тыс. человек. Более того, доля пользователей в крупных городах, которых интересуют центры альтернативной медицины, за три года упала примерно в 1,5 раза.

Ещё меньше горожан интересуют гомеопатические кабинеты — они понадобились 21 тыс. пользователей. Причем падение интереса к гомеопатам оказалось самым заметным — доля пользователей, которых интересуют эти специалисты, за три года сократилась почти в два раза.

Психологов, которые тоже не всегда имеют медицинское образование, искали чаще, чем неврологов и ортопедов, которые входят в топ-5 самых востребованных врачей. Всего в городах-миллионниках психологической помощи искали более 136 тыс. пользователей.

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Гинекологи и офтальмологи: названы самые востребованные у жителей российских миллионников врачи

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Теги: медицина, врач, прием анализов, гомеопатия



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