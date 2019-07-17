В Челябинской области за шесть месяцев зарегистрировано 27 случаев бешенства у животных

В Челябинской области складывается неблагоприятная эпизоотологическая ситуация по бешенству животных. За шесть месяцев в регионе зарегистрировано 27 случаев заболевания бешенством среди животных, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Случаи бешенства зарегистрированы в 22 населенных пунктов. Так, три случая произошло в селе Половинка Увельского района, четыре случая в Уйском районе и девять случаев в Чебаркульском районе. Бешенство обнаруживали у лис, собак, кошек и енотовидной собаки.

За медицинской помощью из-за укусов животных обратились 5 тыс. 560 человек.

В ведомстве напомнили, что бешенство – это тяжелое инфекционное заболевание, которое в 100% случаев заканчивается летальным исходом.