Сотрудник управления "К" ФСБ полностью признал вину в разбое

Сотрудник управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов полностью признал вину в разбое.

Обвиняемый написал явку с повинной, вину признал полностью и частично возместил ущерб. Адвокат Власова заявил, что его подзащитный будет сотрудничать со следствием.

В Московском окружном военном суде Власов попросил перевести его под домашний арест, передает "Интерфакс".

Ранее в СМИ появились подробности о так называемых членах "банды ФСБ", задержанных в Москве по подозрению в разбое и похищении 140 млн рублей.

Сообщалось, что в уголовном деле уже не семь фигурантов, а 15. Пятеро из них были ранее арестованы, двое находятся под домашним арестом. Восемь объявлены в розыск. При этом все они могли быть офицерами спецподразделения ФСБ "Альфа", которые в момент арестов находились в командировке на Северном Кавказе и смогли скрыться.