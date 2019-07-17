08 Августа 2020
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Происшествия Пермский край
отопительный сезон (2016) | Фото:Накануне.RU

"Т Плюс" заплатит 100 тысяч за отказ поставлять тепло пермскому ТСЖ не по своим тарифам

ПАО "Т Плюс" оштрафовано за отказ заключить договор теплоснабжения с пермским товариществом собственников жилья "Курчатова,1а", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления ФАС.

Ранее ТСЖ пожаловалось на то, что "Т Плюс" два года игнорирует предложения о заключении договора теплоснабжения. Как оказалось, компания имеет собственный тариф на поставку тепла и доминирует в левобережной части города на профильном рынке. В отказе заключить договор с "Курчатова, 1а" сотрудники управления нашли нарушения закона. Только после того, когда решение и предписание УФАС подтвердил суд, договор был заключён.

За это должностное лицо компании оштрафовано на 20 тыс. руб., а "Т Плюс" на 100 тыс. руб..

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"Т Плюс" заплатит 100 тысяч за отказ поставлять тепло пермскому ТСЖ не по своим тарифам

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Теги: Т Плюс, Курчатова 1а, товарищество собственников жилья, штраф



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