Обритые Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие тюремные сроки, играют в футбол в колонии.

Видео под названием "Российская тюремная лига" опубликовал телеграм-канал Mash. К видеоряду была добавлена шуточная озвучка из фильма.

На кадрах видно, что побритые налысо Кокорин и Мамаев играют с другими заключенными.

При этом начальник ИК-4 УФСИН по Белгородской области Сергей Плясов, комментируя видео, заявил, что в футбол Кокорин и Мамаев играть не могли, так как в данный момент сидят в штрафном изоляторе. Об этом сообщает "Спорт-экспресс".

В начале июля Мамаев, Кокорин, а также его брат Кирилл Кокорин и их знакомый Александр Протасовицкий были отправлены из СИЗО в колонию.

Ранее стало известно, что все четверо фигурантов громкого дела будут отбывать наказание в одном месте. СМИ сообщают, что это белгородская колония, где есть футбольное поле.

Напомним, Кокорина-старшего приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Мамаеву дали год и 5 месяцев общего режима, Кокорин-младший и Протасовицкий также получили реальные сроки. Вскоре после этого защита братьев Кокориных обжаловала приговор. Но Московский городской суд оставил его без изменения.