В Зауралье будут судить молодого отца, который в пьяном виде избил своего 2-месячного сына

В Макушино передано в суд уголовное дело в отношении 21-летнего изверга, который жестоко избил собственного сына.

В феврале этого года пьяный отец, чтобы его 2-месячный сын перестал плакать, несколько раз ударил его по голове, а потом взял на руки и с силой бросил на кровать - в результате малыш ударился головой о дужку кровати, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Спасла ребенка мать, которая вовремя вернулась от соседей. Ребенку оказали медицинскую помощь.