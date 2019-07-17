Защитники Березовой рощи в Екатеринбурге попросили Путина и Цуканова о помощи

Сегодня возле резиденции полномочного представителя президента России в УрФО в Екатеринбурге прошла серия одиночных пикетов в защиту Березовой рощи.

Как сообщили Накануне.RU активисты, они обращались к Владимиру Путину и его полпреду Николаю Цуканову. Молодые люди с плакатами "Цуканов, спаси нашу рощу!" и "Путин, спаси нашу рощу" попеременно стояли возле здания полпредства.

Кроме этого, защитники записали видеообращение к Николаю Цуканову с просьбой защитить рощу от уничтожения.

Напомним, жители конфликтуют с застройщиком "Атомстройкомплекс". Накануне ночью в Березовой роще случился пожар: активисты не исключают, что имел место поджог. В пятницу, 19 июля, Ленинский районный суд продолжит заседание, на котором будет решаться вопрос о дальнейшей судьбе рощи.