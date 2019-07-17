В Челябинске "немецкому кварталу" могут вернуть особый статус

В Челябинске суд отменил решение государственного комитета охраны объектов культурного наследия области об исключении "немецкого квартала" из списка культурного наследия.

В марте госкомитет на основании экспертизы исключил из списка особо охраняемых объектов культурного наследия ансамбль жилых домов на улице Социалистической в Металлургическом районе города. По мнению краеведов, экспертиза была проведена некачественно, в связи с чем они обратились в суд.

Центральный районный суд Челябинска 16 июля частично удовлетворил иск краеведа Юрия Латышева. Суд отменил решение об исключении квартала домов по улице Социалистической в Металлургическом районе из реестра объектов культурного наследия, обязав госкомитет провести повторную экспертизу "немецкого квартала".

Добавим, что областной госкомитете охраны объектов культурного наследия намерен обжаловать решение суда.