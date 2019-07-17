Глава следственной группы по делу MH17 заявил о новых свидетелях

Глава совместной следственной группы (Joint Investigation Team (JIT) по расследованию катастрофы MH17 Вильберт Паулиссен заявил, что в деле появились новые свидетели.

"К нам обратились новые свидетели. Новые шаги принимаются в рамках расследования. Это обнадёживает", - заявил Паулиссен во время встречи с родственниками погибших в авиакатастрофе. 17 июля 2019 года – пятая годовщина трагедии, произошедшей в небе надо Донецком. Тогда был подбит самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, погибли все 298 находившихся на борту человек. Борт совершал полет по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур (MH17).

Во время очередной пресс-конференции в июне этого года представители JIT призвали свидетелей катастрофы обращаться к следствию, пообещав анонимность, если она потребуется. Вместе с тем, участники группы констатировали, что после предыдущего призыва помогать следствию свидетельствами никто не откликнулся.

JIT напрямую не обвиняет Россию в катастрофе, но считает, что выстрел по самолету был произведен из российского оружия и при помощи/участии российских военных. Российское военное и внешнеполитическое ведомства обвинения отрицают и возлагают вину за случившееся на украинских военных.