08 Августа 2020
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Общество За рубежом
стержень, ракета, боинг, MH17, обломки (2015) | Фото:

Глава следственной группы по делу MH17 заявил о новых свидетелях

Глава совместной следственной группы (Joint Investigation Team (JIT) по расследованию катастрофы MH17 Вильберт Паулиссен заявил, что в деле появились новые свидетели.

"К нам обратились новые свидетели. Новые шаги принимаются в рамках расследования. Это обнадёживает", - заявил Паулиссен во время встречи с родственниками погибших в авиакатастрофе. 17 июля 2019 года – пятая годовщина трагедии, произошедшей в небе надо Донецком. Тогда был подбит самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, погибли все 298 находившихся на борту человек. Борт совершал полет по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур (MH17).

Во время очередной пресс-конференции в июне этого года представители JIT призвали свидетелей катастрофы обращаться к следствию, пообещав анонимность, если она потребуется. Вместе с тем, участники группы констатировали, что после предыдущего призыва помогать следствию свидетельствами никто не откликнулся.

JIT напрямую не обвиняет Россию в катастрофе, но считает, что выстрел по самолету был произведен из российского оружия и при помощи/участии российских военных. Российское военное и внешнеполитическое ведомства обвинения отрицают и возлагают вину за случившееся на украинских военных.

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Глава следственной группы по делу MH17 заявил о новых свидетелях

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Теги: mh17, расследование, jit, свидетели



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