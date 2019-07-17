08 Августа 2020
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Харасавэй (2019) | Фото: yanao.ru

После уборки мусора в Харасавэе ямальцы примутся за очистку побережья Карского моря

Специалисты Российского центра освоения Арктики, бойцы студотряда "Хаерако" и трудовой экодружины Росцентра продолжают экологические работы на западном берегу полуострова Ямал – Харасавэйском месторождении.

В 90-е годы прошлого века геологоразведочные работы в районе Харасавэя были свернуты. Поселок забросили и сейчас он представляет отталкивающее зрелище: обветшалые здания, свалки отходов. По предварительным данным, накопленный ущерб составляет порядка 25 тыс. тонн стройматериалов, металлолома и бытового мусора.

Эко-волонтерам, которых подготовили к арктической экспедиционной жизни общественники "Зеленой Арктики", предстоит ликвидировать поселок и демонтировать сети тепло- и водоснабжения общей протяженностью 12 788 м.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства автономного округа, волонтеры на сегодняшний день уже снесли 13 объектов. Из них в течение июля с участием стройотрядовцев – два старых дома. Строительный мусор и отходы от сноса зданий складируются на специальных временных площадках. Мусор древесного и органического происхождения утилизируется на месте с помощью приобретенной Росцентром мобильной инсинераторной установки. Металлолом вывезут на баржах и переработают за пределами месторождения. Сейчас его режут с помощью электрогазосварки. Выполнены работы по очистке и планировке земельных участков, на которых располагались демонтированные объекты.

Харасавэй(2019)|Фото: yanao.ru

Экологическое оздоровление территории, прилегающей к Харасавэйскому месторождению – первая задача в его освоении. Поэтому ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и председатель правления "Газпром" Алексей Миллер договорились об объединении усилий на большом фронте работ. Проведение мероприятий по очистке территории газоконденсатного месторождения осуществляется в соответствии с распоряжением правительства автономного округа "Об организации мероприятий по очистке захламлённых территорий посёлка Харасавэй Ямальского района ЯНАО".

Напомним, в марте Владимир Путин в режиме телемоста запустил ямальское Харасавэйское месторождение, расположенное на полуострове Ямал. Запасы газа – 2 трлн "кубов". Начало добычи запланировано на 2023 г., ее проектный уровень – 32 млрд кубометров газа в год.

Харасавэй(2019)|Фото: yanao.ru

Особенность месторождения – около 20% запасов приходится на шельф, частично оно расположено в акватории Карского моря. Для разработки морской части с берега построят скважины с горизонтальным окончанием.

Комментируя развитие нефтегазового сектора в регионе, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов ранее заявлял, что работы на месторождении хватит на десятилетия.

"Один только этот проект будет обеспечивать занятость, карьерный рост, зарплаты жителей Ямала. Это то, что создает благополучие на Ямале", – заявлял тогда губернатор.

Дмитрий Артюхов(2019)|Фото: Накануне.RU

После уборки территории Харасавэя экобригада планирует очистить и побережье Карского моря.

Добавим, что у Ямала богатый опыт по ликвидации накопленного экологического ущерба в Арктике. За пять лет активистам общественной организации "Зеленая Арктика" удалось очистить более 70 гектаров земли, собрать около 1 тыс. 200 тонн металлолома и другого мусора на острове Белый. Сейчас продолжается уборка на острове Вилькицкого, где в прошлом году волонтеры собрали 2 тыс. 600 металлических бочек, из них 800 с ГСМ, и очистили все постройки на территории полярной станции от металла.

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После уборки мусора в Харасавэе ямальцы примутся за очистку побережья Карского моря

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Теги: Харасавэйское месторождение, Харасавэй, уборка, Зеленая Арктика, Дмитрий Артюхов



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Развитие сюжета:

Ранее 22.08.2019 09:01 Мск От генеральной уборки Арктики - к ее освоению: на Харасавэе завершилась большая экоэкспедиция

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Ранее 26.03.2019 10:27 Мск 70 гектаров за 3 года: Ямальцы очистят территорию заброшенного вахтового поселка

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