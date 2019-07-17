08 Августа 2020
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Татьяна Москалькова (2016) | Фото: spravedlivo.ru

Татьяна Москалькова: В обществе растет запрос на социальную справедливость

Большое количество обращений в аппарат уполномоченного по правам человека в 2018 г. было связано с социально-экономической сферой, заявила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. В обществе вырос запрос на социальную справедливость, констатировала она.

Москалькова во время отчета в Госдуме напомнила о результатах опроса ФОМ, передает корреспондент Накануне.RU. Исследование показало, что треть населения не видит социальной справедливости в обществе. Респонденты связывают ситуацию со снижением уровня жизни и возросшим расслоением общества.

Татьяна Москалькова упомянула статью спикера "нижней палаты" Вячеслава Володина в "Парламентской газете", председатель Госдумы отметил необходимость качественной реализации положений Конституции для следования принципам социального государства.

"Вопросы понимаются ярко и правильно, наши уполномоченные считают это серьезным импульсом в работе по этому направлению", - сказала она.

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Татьяна Москалькова: В обществе растет запрос на социальную справедливость

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Теги: Татьяна Москалькова, отчет уполномоченного по правамчеловека, социальная справедливость



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