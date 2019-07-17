В сети обсуждают видео с голубем, поедающим салаты в витрине супермаркета
Отбивающее аппетит и любовь к готовым магазинным салатам видео опубликовал один из пользователей YouTube. На кадрах видно, что в витрине с готовой едой сидит обычный городской голубь и не спеша ест сначала из одного лотка, потом переключается на другой салат. Судя по комментарию оператора, дело происходит в одном из заведений федеральной сети супермаркетов. Место действия – поселок Мирный в Архангельской области, в нескольких километрах от которого находится космодром Плесецк.
Ролик, который отлично отбивает аппетит. Не благодарите. Место действия — город Мирный, Архангельская область pic.twitter.com/u28pPG6igi— НТВ (@ntvru) 17 июля 2019 г.