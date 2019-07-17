08 Августа 2020
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голубь, птица, голуби, птицы, злость, взгляд, агрессия, опасность (2018) | Фото: Накануне.RU

В сети обсуждают видео с голубем, поедающим салаты в витрине супермаркета

Отбивающее аппетит и любовь к готовым магазинным салатам видео опубликовал один из пользователей YouTube. На кадрах видно, что в витрине с готовой едой сидит обычный городской голубь и не спеша ест сначала из одного лотка, потом переключается на другой салат. Судя по комментарию оператора, дело происходит в одном из заведений федеральной сети супермаркетов. Место действия – поселок Мирный в Архангельской области, в нескольких километрах от которого находится космодром Плесецк.

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В сети обсуждают видео с голубем, поедающим салаты в витрине супермаркета

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Теги: голубь, антисанитария, гигиена, магазин, супермаркет



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