Бывший полпред Холманских ностальгирует или хочет напомнить о себе Уралвагонзаводу

Неожиданное появление экс-полномочного представителя президента РФ в УрФО Игоря Холманских в медийной повестке заставило многих задуматься, для чего бывший федеральный чиновник решил заявить о себе после более чем годового молчания.

Напомним, что в эфире радио "КП Урал" Холманских порассуждал о случившихся Урале событиях, высказавшись, в частности, об аресте помощника нынешнего полпреда Николая Цуканова.

"Я конспирологические выводы делать не хочу, - заявил Холманских. - Не только при мне такого не было, но и до меня, да и, надеюсь, дальше не будет. Есть компетентные органы, они разберутся, что и как произошло. Стоит ли Николаю Цуканову уйти? Я считаю некорректным это комментировать".

Кроме того, он дал оценку майским митингам протеста в Екатеринбурге в защиту сквера: "Я больше года в Екатеринбурге не нахожусь. И понятно, что сама эта история о том, что люди вышли на митинги – это некрасиво. Это некрасиво, что органы власти допустили такое. С людьми нужен диалог. Людям надо объяснять, почему, как и зачем. Из-за дефицита диалога, возможно, все эти вещи и произошли. Может быть, просто не придали большого значения самому этому событию. Конечно, органы власти должны это хорошо чувствовать, где можно продвигать какую-то идею, а где лучше прислушаться к людям".

Также Холманских напомнил, кто его привёл во власть: "Полпредом мне предложил стать сам президент. Во время его инаугурации в 2012 году я был в Москве, а 10 мая у него была первая рабочая поездка в качестве президента. Она была в Тагил, и он подвез меня на самолете. Поговорили с ним минут 15-20. Затем меня еще раз пригласили к президенту, и он отправил меня работать".

Политический технолог Александр Пирогов выдвинул две версии появления Игоря Рюриковича в публичном пространстве.

Согласно первой Холманских, получивший должность председателя совета директоров Уралвагонзавода (УВЗ) в июле 2018-го, готовится к переизбранию на этот пост (результаты заседания совета, прошедшего 12 июля 2019 года, пока неизвестны), а потому решил просто напомнить о себе корпорации УВЗ.

"Он показывает, что небесполезен, что он при работе, ресурсах и следит за событиями, происходящими на его родине", - сказал Накануне.RU эксперт.

"Не думаю, что его кто-то специально привёл на радио и научил, что говорить, тем более, формулировки очень аккуратные, даже осторожные. Минимум оценок, максимум воспоминаний, например, о том, что с Путиным в одном самолёте летал, которые могут укрепить позиции Холманских в корпорации [УВЗ]", - резюмировал Пирогов.

Тем не менее, для Холманских было бы странно при этом признаваться, что он совсем не бывает в Екатеринбурге (именно так можно интерпретировать фразу "больше года здесь не нахожусь"), ведь корпорация имеет "уральскую" прописку.

Вторая версия подразумевает некую ностальгию Холманских по тому времени, когда он служил наместником главы государства в УрФО.

"Это такая "примерка" на себя утраченной роли, которую он, тем не менее, проносит через всю свою жизнь, - предполагает Пирогов. - Всё-таки для Холманских время пребывания в должности полпреда - самый яркий период. Он связан с его небывалым карьерным взлётом, с уникальным полученным опытом. Возможно, есть какая-то ностальгия и желание показать, что при нём всё было не хуже, а, может быть, даже лучше".

Такую реакцию политтехнолог связывает с тем, что экс-полпред до сих пор считает свою роль в аппарате президента весьма значимой.

Напомним, что Холманских стал полпредом на Урале в 2012 году на фоне болотных протестов. Он получил известность, когда, будучи сотрудником УВЗ, пообещал "приехать с мужиками" в столицу и разобраться с митингующими. 26 июня 2018 года уволен с поста полпреда президента в Уральском федеральном округе, 3 июля 2018 года выведен из состава Совета безопасности Российской Федерации. 9 июля 2018 избран председателем совета директоров УВЗ. С тех пор с интервью не выступал.