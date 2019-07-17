08 Августа 2020
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Общество В России
Татьяна Москалькова, Наталья Комарова (2019) | Фото: admhmao.ru

Москалькова заявила о двукратном росте жалоб на уголовную систему

Количество жалоб в аппарат уполномоченного по правам человека на уголовно-исполнительную систему в 2018 г. увеличилось в два раза. Об этом во время отчета в Госдуме заявила омбудсмен Татьяна Москалькова, передает корреспондент Накануне.RU.
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Она отметила, что общее количество жалоб в адрес уполномоченного снизилось. "Большое количество обращений связано с деятельностью уголовно-исполнительной системы. Причем, таких обращений поступило на фоне общего снижения в два раза больше чем в прошлом году", - сказала она.

По словам Москальковой, чаще всего жалобы связаны с жестоким обращением и низким уровнем медицинской помощи.

Москалькова обратила внимание, что впервые президент России поручил повысить прокурорский контроль за этими проблемами.

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Москалькова заявила о двукратном росте жалоб на уголовную систему

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Теги: Татьяна Москалькова, Госдума, отчет



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