Москалькова заявила о двукратном росте жалоб на уголовную систему

Количество жалоб в аппарат уполномоченного по правам человека на уголовно-исполнительную систему в 2018 г. увеличилось в два раза. Об этом во время отчета в Госдуме заявила омбудсмен Татьяна Москалькова, передает корреспондент Накануне.RU.

Она отметила, что общее количество жалоб в адрес уполномоченного снизилось. "Большое количество обращений связано с деятельностью уголовно-исполнительной системы. Причем, таких обращений поступило на фоне общего снижения в два раза больше чем в прошлом году", - сказала она.

По словам Москальковой, чаще всего жалобы связаны с жестоким обращением и низким уровнем медицинской помощи.

Москалькова обратила внимание, что впервые президент России поручил повысить прокурорский контроль за этими проблемами.