Треть украинцев считают Сталина мудрым правителем

Почти треть жителей Украины согласны с тем, что Иосиф Сталин был мудрым правителем. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Гражданам страны были заданы вопросы о личности Сталина в форме утверждений, с которыми они должны были или согласиться, или нет. Один из них звучал так: "Сталин - мудрый руководитель, который привел СССР к могуществу и процветанию". С ним согласились 31% опрошенных - от 45% в восточных областях до 19% в западных. 47% не согласились, но еще 22% отказались отвечать, что точно содержит некоторую часть боящихся выражать свою симпатию к Сталину.

При этом с утверждением, что "Сталин - жестокий, бесчеловечный тиран, виновный в уничтожении миллионов невинных людей", согласились 72% опрошенных (10% - нет, 18% - отказались отвечать).

Интересно также, что 22% считают, что без лидеров типа Сталина не обойтись, чтобы навести порядок (61% - не согласны, 17% - отказались отвечать).

Примечательно, что отношение к Сталину вообще не зависит от уровня образования респондентов. А вот влияние уровня достатка прослеживается. С увеличением достатка отношение к Сталину ухудшается, но не радикально. Так, среди людей с очень низким достатком 34% считают Сталина мудрым правителем, а с высоким - 24%. То, что без Сталина не обойтись, считают от 28% до 17% соответственно. Восприятие же Сталина как "жестокого тирана" от уровня достатка не зависит.

Положительно к Сталину относятся 17%, отрицательно - 40%. Однако при этом 26% считают его великим вождем (38% - нет, 29% - не знают, 7% - отказались отвечать). Обращает на себя внимание большое число неопределившихся или отказавшихся отвечать. В сумме они дают около трети.

Также бросается в глаза разрыв между 40% относящихся к Сталину отрицательно и 72% считающих его "жестоким тираном, виновным в уничтожении миллионов невинных людей". По-видимому, его можно объяснить тем, что люди просто воспроизводят знакомые антисталинские утверждения из СМИ и учебников, но в душе понимают их однобокость.

Таким образом, несмотря на оголтелую антисталинскую и антисоветскую пропаганду, которая длится на Украине с 1992 года, явно отрицательное отношение к Сталину выказывают только около 40% украинцев. Около 20-25% относятся в той или иной мере положительно, и еще 30-35% затрудняются ответить, что, учитывая политический режим в стране, в большей мере содержит потенциал положительного отношения.

Опрос проводился в конце мая - начале июня. Погрешность составляет 2-3%.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в России положительная оценка роли Сталина в истории поставила рекорд.