08 Августа 2020
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пляж в бухте Стеклянной во Владивостоке (2019) | Фото: nat-geo.ru/Виталий Берков

Китайцы разбирают уникальный пляж Владивостока на сувениры

Действия китайских туристов могут привести к исчезновению уникального пляжа в бухте Стеклянной во Владивостоке.

Местные жители рассказывают, что китайцы толпами приезжают на пляж и набирают огромные пакеты стекляшек, передает PRIMPRESS.

Бухта известна необычным пляжем, усыпанным кусочками отшлифованного стекла.

пляж в бухте Стеклянной во Владивостоке(2019)|Фото: nat-geo.ru/Виталий Берков

Специалисты Дальневосточного федерального университета дали 20 лет знаменитому пляжу, если разграбление его богатства продолжится такими же темпами.

Напомним, число китайских туристов, посетивших Россию, увеличилось почти в два раза за пять лет. Они лидируют среди иностранных гостей, приезжающих в Россию. Об этом ранее заявил президент РФ Владимир Путин.

Ранее российские власти упростили въезд в страну китайским туристам. Как правило, они стремятся увидеть Москву, Петербург и Владивосток.

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Китайцы разбирают уникальный пляж Владивостока на сувениры

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Теги: китайцы, владивосток, пляж, бухта стеклянная



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