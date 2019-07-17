Китайцы разбирают уникальный пляж Владивостока на сувениры

Действия китайских туристов могут привести к исчезновению уникального пляжа в бухте Стеклянной во Владивостоке.

Местные жители рассказывают, что китайцы толпами приезжают на пляж и набирают огромные пакеты стекляшек, передает PRIMPRESS.

Бухта известна необычным пляжем, усыпанным кусочками отшлифованного стекла.

Специалисты Дальневосточного федерального университета дали 20 лет знаменитому пляжу, если разграбление его богатства продолжится такими же темпами.

Напомним, число китайских туристов, посетивших Россию, увеличилось почти в два раза за пять лет. Они лидируют среди иностранных гостей, приезжающих в Россию. Об этом ранее заявил президент РФ Владимир Путин.

Ранее российские власти упростили въезд в страну китайским туристам. Как правило, они стремятся увидеть Москву, Петербург и Владивосток.