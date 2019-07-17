На месте будущей ледовой арены УГМК начали рыть котлован

Строители начали рыть котлован на месте будущей ледовой арены УГМК за цирком, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В данный момент на месте работает три экскаватора, а также несколько КАМАЗов, вывозящих землю со стройки.

При этом работы, как утверждают местные жители, продолжаются не только в дневное время. Люди жалуются на ночное строительство объекта и технику, мешающую спать.

По утверждению местного жителя Сергея Ермака, "лучшее время для рытья котлована или забивания свай - 7 утра (в выходные - 8 утра), а лучшее время вывозить строительный мусор - час ночи". Об этом он написал на своей странице в Facebook. При этом в пресс-службе УГМК отметили, что стройка проходит в установленное законом время.

Напомним, что Ледовую арену УГМК на месте снесённой телебашни обещали возвести в течение 2-2,5 лет - к 2022 году. На строительство уйдет около 130-140 млн евро. Общая вместимость спортивной площадки составит 12 тыс. человек, во время концертных выступлений - до 15 тыс.